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В 2021 году на военных кораблях США появится лазерное оружие

В 2021 году на военных кораблях США появится лазерное оружие

США начнет оснащать свои военные корабли лазерным оружием с 2021 года.

Об этом сообщает The Verge.

ВМС США планируют оснастить один из эсминцев типа "Арли Берк" системой лазерной защиты HELIOS. Лазерная система будет установлена ​​на эсминце USS Preble и заменит собой существующую оборонную платформу.

HELIOS (High Energy Laser with Integrated Optical-dazzler and Surveillance) - это боевая лазерная система, предназначенная для защиты от различных угроз, таких как небольшие суда, беспилотники и ракеты. Она оснащена 60-киловаттным лазером, который может достигать мощности 150 кВт.

HELIOS непосредственно подключается к источнику питания корабля, а также к существующей автоматизированной боевой системе Aegis, которая использует бортовой радар для наведения цели.

Отметим, что Военно-морские силы США начали тестирование лазерного оружия в 2013 году. Через год комплекс лазерной защиты установили на эсминец USS Ponce.

ВМС США заключили контракт с Lockheed Martin на сумму $150 млн на разработку, производство и поставку двух систем лазеров следующего поколения до 2020 года. Одну из них планируют установить на эсминец типа "Арли Берк", а другая должна отправиться на тестирование в Уайт-Сэндс (Нью-Мексико).

Ожидается, что Lockheed Martin поставит системы в следующем году.

Источник: prm.ua

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Темы: впк, США

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