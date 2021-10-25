В 99% жилых домов Харькова уже подали тепло

Завершить подачу теплоносителя во все жилые дома Харькова планируют в четверг, максимум в пятницу, 28-29 октября. Как сообщили в горсовете, об этом сегодня, 25 октября, рассказал генеральный директор КП «Харьковские тепловые сети» Василий Скопенко.

По его словам, тепло подали в 6 200, или 99%, жилых домов, 5 400 из которых проверили повторно. Гендиректор ХТС отметил, что новая практика позволяет оперативно выявлять и устранять возможные дефекты.

«Мы подаем теплоноситель и на следующий день идем и проверяем наличие тепла в батареях по этому дому, не дожидаясь, пока нам напишет потребитель. Есть график подачи тепла и проверок. По каждому дому определен ответственный работник, который должен проверить подачу тепла и доложить о ситуации», - сообщил Василий Скопенко.

Он отметил, что в случае выявления дефектов работы ведутся круглосуточно, до полного их устранения. Ежедневно в городе развоздушивают системы примерно в 300 домах. На сегодня осталось еще около 700 домов, что займет примерно два дня работы. Также он сообщил, что в Киевском районе, где традиционно возникают сложности из-за старых сетей в центре города, сейчас работают бригады и из других районов, где подачу тепла уже завершили.

Гендиректор «Харьковских теплосетей» подчеркнул, что в прошлом году на 12-й день пуска к теплу было подключено 75% жилых домов.

Агентство Телевидения Новости