В адміністрації Трампа існує певна плутанина: генерал Годжес про американський контингент в Європі

Звичний механізм координації рішень між Пентагоном, Білим домом і командою з національної безпеки був порушений через те, що Трамп розглядає міжнародні відносини насамперед через призму угод і взаємної вигоди

Про це в етері Еспресо та Slawa.TV розповів генерал, колишній командувач військами США у Європі Бен Годжес в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському.

"Президент і міністр оборони неодноразово заявляли, що американську військову присутність у Європі буде скорочено. Але я не знаю, наскільки масштабними будуть ці скорочення і чи взагалі є конкретний план. Я спілкувався зі старшими офіцерами НАТО та США, і вони досі чекають чітких вказівок від Пентагону. Складається враження, що в самому Пентагоні немає повної ясності щодо того, які саме зміни готуються. Можливо, у Німеччині чисельність американських військ скоротять на три-чотири тисячі осіб. Такий сценарій не можна виключати. Але це виглядає не надто практично. І мене зовсім не здивує, якщо зрештою жодного скорочення не відбудеться", - прокоментував Бен Годжес.

За його словами, конгрес виступає проти таких кроків і добре розуміє, наскільки важливою є американська присутність у Європі. Наприклад, перекидання бронетанкової бригади до Польщі в межах ротаційної місії було призупинене майже одразу після початку. Однак вже за кілька днів президент США заявив, що планує направити до Польщі ще п’ять тисяч військових.

"Тому мені здається, що між Пентагоном, Білим домом і командою з національної безпеки існує певна плутанина щодо того, чого саме президент Трамп прагне досягти. Це є наслідком того, що президент розглядає міжнародні відносини насамперед через призму угод і взаємної вигоди. Водночас було порушено звичний механізм координації рішень між державними структурами, а на ключових посадах уже немає тієї кількості досвідчених фахівців і налагоджених процедур, які існували раніше. Тому, на жаль, мене зовсім не дивує, що в адміністрації існує певна плутанина щодо політики стосовно Європи", - зауважив генерал.

Джерело: espreso.tv

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