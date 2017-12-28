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В аэропорту Харькова встретили освобожденных пленных

В аэропорту Харькова встретили освобожденных пленных

В аэропорту Харькова приземлились 9 вертолетов с освобожденными из плена террористов на Донбассе людей.

Обмен происходил около Горловки на КПП «Майорск». Украина передала 233 пленных, а представители ОРДЛО – 73.

В Харькове освобожденных украинцев поздравили президент Петр Порошенко, Ирина Луценко.

Также присутсвовали глава УПЦ КП Филарет и глава УПЦ МП Онуфрий.

Среди освобожденных был и боец из Харьковской области Алексей Кириченко. Его в аэропорту ждала семья.

После встречи бойцы пересели на самолет, который доставил их  в аэропорт Борисполь.

Агентство Телевидения Новости

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