В Академії завершились збори з головними старшинами за участю міжнародних фахівців

У Національній академії Національної гвардії вперше пройшли дводенні збори з головними старшинами підрозділів Національної гвардії України.

Метою зборів було вдосконалення практичних навичок та професійних вмінь головних старшин територіальних управлінь і військових частин НГУ.

Нагадаємо, що першим кроком у розбудові професійного сержантського складу в НГУ було затвердження командувачем Нацгвардії концепції професійного розвитку сержантсько-старшинського складу.

Безпосередню участь у зборах взяли міжнародні експерти Збройних Сил Канади та Національної гвардії штату Каліфорнія. Вони ознайомилися з процесом навчання сержантсько-старшинського складу НГУ, подивились заняття поспілкувались.

«Я вже вкотре переконуюсь, що Національна гвардія України готова до реформ при будь-яких обставинах. Значний внесок зробили представники Об’єднаної оперативно-тактичної групи Збройних Сил Канади в Україні (UNIFIER) щодо створення платформи підготовки сержантсько-старшинського складу НГУ. Ми сьогодні ще раз побачили даний проект у дії, а це є свідченням того, що спільні зусилля ЗС Канади та Національної гвардії України недаремні. Відтепер, завданням представників Національної гвардії Каліфорнії є створення нової платформи, що стосується реформування сержантських штабів. Насамперед, планується введення нових посад штаб-сержантів на всіх рівнях військового управління. З цього приводу вже пройшло 2 засідання робочих груп з керівництвом Нацгвардії», - зазначив офіцер по взаємодії з Національною гвардією України від Групи радників з питань доктрини та освіти майор Корі Лі Бурія.

Протягом першого дня іноземні представники проводили заняття і ділилися досвідом з гвардійцями щодо системи професійного розвитку сержантського та старшинського складу у ЗС Канади та Національної гвардії Каліфорнії.

«У 2020 році завершується строк реалізації Концепції розвитку професійного сержантського і старшинського складу НГУ. Кожного разу на зборах ми підвищуємо методичну майстерність головних старшин, розглядаємо проблемні питання, обмінюємося досвідом щодо впровадження реформи», - зазначив головний старшина НГУ старший прапорщик Дмитро Тимощук.

Другий день був спрямований безпосередньо на практичну складову, яка проходила на стрільбищі навчального центру Академії. Інструкторами занять були представники громадської організації «Патріот». На стрільбищі розгорнули чотири навчальних місця, на кожному з яких інструктори разом з військовослужбовцями НГУ відпрацьовували питання, що стосуються вогневої, тактичної підготовки, топографії та тактичної медицини.

На зборах присутні діяли у бойових порядках підрозділів під час виконання службово-бойових завдань, відпрацьовували статичні та динамічні положення для стрільби та вправи, спрямовані на стрільбу під час руху.

Крім того, учасників ознайомили з алгоритмом дій під час планування маршруту та особливостями визначення координат на картах. Також гвардійці відпрацьовували методи надання допомоги “під вогнем”, “під укриттям” та практикували зупинку масивної кровотечі за допомогою турнікету та бандажу.

«Перебуваючи у навчальному центрі старшини мали можливість отримати досвід, наданий закордонними представниками, який вони будуть використовувати у подальшій професійній діяльності під час роботи з особовим складом. Наші колеги зі Збройних Сил Канади, Національної гвардії Каліфорнії докладають максимум зусиль для того, щоб рівень військовослужбовців НГУ відповідав стандартам НАТО», -наголошує Дмитро Тимощук.

Реформа сержантсько-старшинського складу є одним із пріоритетних завдань, які стоять перед гвардійцями, а залучення іноземних експертів значно пришвидшить її впровадження в систему Національної гвардії України.

Відділ міжнародних зв’язків, інформації та комунікації НА НГУ

Источник: nangu.edu.ua

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