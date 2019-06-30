В Академии Нацгвардии проходят сборы военных абитуриентов

Учебные сборы продлятся до 15 июля, участие в них принимает 250 военнослужащих срочной и контрактной службы из разных воинских частей НГУ.

С военными абитуриентами будут проведены занятия и консультации по предметам, которые будут выноситься на экзамены, – сообщили в пресс-службе НГУ.

Согласно законодательству, военные абитуриенты имеют право поступать в Академию Нацгвардии без внешнего независимого оценивания. При этом, обязательны вступительные экзамены, которые продлятся с 15 по 20 июля. Экзамены будут проведены в зависимости от выбранной специальности, по таким предметам: украинский язык и литература, история Украины, математика и иностранный язык.

В течение учебных сборов, военные абитуриенты также обязаны пройти медицинское обследование, профессиональный психологический отбор и сдать экзамен по физической подготовке.

Ранее сообщалось, что в Харькове состоялся выпуск офицеров Нацгвардии. С выпуском офицеров поздравил Министр обороны Украины Степан Полторак.

Источник: objectiv.tv

Автор: Елена Трубина

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