Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:38
Просмотров: 22

В Академии Нацгвардии проходят сборы военных абитуриентов

В Академии Нацгвардии проходят сборы военных абитуриентов

Учебные сборы продлятся до 15 июля, участие в них принимает 250 военнослужащих срочной и контрактной службы из разных воинских частей НГУ.

С военными абитуриентами будут проведены занятия и консультации по предметам, которые будут выноситься на экзамены, – сообщили в пресс-службе НГУ.

Согласно законодательству, военные абитуриенты имеют право поступать в Академию Нацгвардии без внешнего независимого оценивания. При этом, обязательны вступительные экзамены, которые продлятся с 15 по 20 июля. Экзамены будут проведены в зависимости от выбранной специальности, по таким предметам: украинский язык и литература, история Украины, математика и иностранный язык.

В течение учебных сборов, военные абитуриенты также обязаны пройти медицинское обследование, профессиональный психологический отбор и сдать экзамен по физической подготовке.

Ранее сообщалось, что в Харькове состоялся выпуск офицеров Нацгвардии. С выпуском офицеров поздравил Министр обороны Украины Степан Полторак.

Источник: objectiv.tv

Автор: Елена Трубина

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

В Харькове облили красной краской политическую рекламу
Сегодня 07:51    89
На площади Свободы оборудуют сцену (ФОТО)
Сегодня 06:21    152
Територіальна оборона: в ЗСУ відзвітували про виконану роботу та окреслили найближчі плани. ВІДЕО
29.06.2019 10:24    115
Шебелинский ГПЗ показал рост производства в первом полугодии 2019 года
29.06.2019 09:32    117
“Мастер парковки” остановил движение трамваев в центре Харькова (ФОТО)
29.06.2019 09:08    238
Пряталась в кустарниках: на Харьковщине 16-летнюю беглянку вернули домой
29.06.2019 08:11    176
Дети отобрали у живодера котят и щенков
29.06.2019 07:27    159
Харків’яни відзначили День Конституції (ВІДЕО)
29.06.2019 06:53    122
В Сети появилось видео погрома партийного офиса в Харькове
29.06.2019 06:20    273
Волонтери відвідали військову частину 92 механізованої бригади Збройних сил України (ВІДЕО)
28.06.2019 09:52    129
Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 