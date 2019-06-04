В Алжире отменили выборы президента из-за того, что нет кандидатов

4 июля в Алжире должны были состояться президентские выборы. Однако Конституционный совет страны отменил их из-за отсутствия кандидатов

Об этом сообщает DW.

Основанием для отмены выборов стало то, что двум кандидатам, подавшим документы для участия в выборах, отказали в регистрации. В то же время в Конституционном совете, который отвечает за проведение выборов в Алжире, не уточнили причин отказа в регистрации кандидатов.

Reuters повидомоляе, что основанием для отказа стало то, что кандидаты не смогли представить 60 тыс подписей избирателей, необходимых для регистрации.

Конституционный совет призвал временно исполняющего обязанности президента Абделькадера Бенсалеха назначить новую дату выборов.

Напомним, президент Алжира Абдельазиза Бутефлика подал в отставку 2 апреля, после того как начальник генштаба Вооруженных сил Алжира Ахмед Гаид Салах требовал немедленных конституционных процедур для отстранения президента от должности.

11 марта Абдельазиз Бутефлика, который возглавляет Алжир с 1999 года, в обращении к нации объявил, что не будет принимать участие в выборах . Он, кроме того, сообщил о переносе даты президентских выборов и об отставке правительства. Такие решения были приняты на фоне массовых протестов в стране.

Источник: espreso.tv

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