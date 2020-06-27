В Апараті Ради національної безпеки і оборони України відбулося засідання робочої групи з питань подолання загроз в енергетичній сфері

В Апараті Ради національної безпеки і оборони України відбулося чергове засідання робочої групи з питань подолання загроз в енергетичній сфері, на якому розглядалося питання щодо умов впровадження та використання відновлюваних джерел енергії в роботі Об’єднаної енергетичної системи (ОЕС) України.

У засіданні взяли участь представники міністерств і відомств, фахівці Апарату РНБО України.

Відкриваючи засідання, голова робочої групи, президент українського Національного Комітету CIGRE, заслужений енергетик України Олександр Светелік наголосив на важливості запровадження на законодавчому рівні нових правил роботи вітчизняного енергоринку, які б відповідали європейським стандартам, сприяли розвиткові відновлювальної енергетики і водночас посилювали відповідальність за порушення балансу потужності в енергосистемі.

Генеральний директор ТОВ «НТК ЕНПАСЕЛЕКТРО», віце-президент, голова технічного комітету Національного Комітету CIGRE Юрій Бондаренко проаналізував виклики та основні тенденції розвитку світової енергетики в зв’язку з впровадженням новітніх технологій.

Він запропонував, зокрема, створити в Україні координаційний центр з розробки концепції розвитку електроенергетики на основі інноваційних технологій, а також робочі групи для розробки технічних вимог на впровадження нових технологій. На думку Ю. Бондаренка, враховуючи стрімке зростання розподільчої відновлювальної генерації, необхідно впровадити нові рішення щодо забезпечення регулювання режимів вітчизняної енергосистеми.

Учасники засідання обговорили питання щодо шляхів стимулювання розвитку акумулюючих потужностей (доповідач - Ольга Бабій, член Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг).

Учасники засідання також приділили увагу питанням прогнозування вироблення електроенергії відновлювальними джерелами енергії (ВДЕ) та впровадження систем BESS (акумуляторна система накопичення електричної енергії) з використанням технологій розумних мереж. Відповідні доповіді представили д. т. н., професор, завідувач кафедри електричних станцій і систем Вінницького національного технічного університету Петро Лежнюк та Голова правління Global 100% RE Ukraine, Президент MHP Eco Energy Олександр Домбровський.

Учасники засідання у режимі скайп-конференції ознайомилися з досвідом прогнозування генерації електроенергії та управління режимами роботи ВДЕ на прикладі європейського іспанського диспетчерського центру.

Як повідомлялося раніше, Президент України Указом від 29 травня 2020 року № 206 затвердив Положення про Раду експертів з питань енергетичної безпеки при РНБО України (головою Ради є Секретар РНБО України Олексій Данілов).

Секретар РНБО України неодноразово наголошував на необхідності ухвалення термінових рішень для збалансування роботи ринку електричної енергії, недопущення маніпуляцій на ньому та захисту інтересів населення держави.

Источник: rnbo.gov.ua

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