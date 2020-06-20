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В Апараті РНБО України розглянуто питання безпеки водних ресурсів держави

В Апараті РНБО України розглянуто питання безпеки водних ресурсів держави

Заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексій Соловйов провів чергове засідання робочої групи з питань безпеки водних ресурсів держави та забезпечення населення якісною питною водою в населених пунктах України.

Представники міністерств і відомств, наукових установ, фахівці Апарату РНБО України розглянули питання стосовно стану поверхневих водних об’єктів та прогнозні показники забезпеченості населення і галузей економіки України поверхневими водними ресурсами протягом поточного року, стану та проблеми модернізації систем питного водопостачання та централізованого водовідведення, а також стану державного обліку артезіанських свердловин, облаштування їх засобами вимірювання об’єму видобутих підземних вод.

Зазначалося, що станом на середину червня гідрологічна ситуація на переважній більшості річок України покращилася, й її подальший розвиток залежатиме від режиму випадіння дощів та їх кількості. Проте, враховуючи багаторічні тенденції, не зникає ймовірність формування періодів низької водності влітку - восени з можливими негативними наслідками для різних секторів економіки, населення і довкілля.

Учасники засідання акцентували на необхідності активізації заходів для відновлення та заміни пошкоджених систем водопостачання та водовідведення, впровадження нових технологій, реконструкцію споруд очистки питної води, реконструкцію споруд очистки стічних вод, переоснащення автоматизованої системи управління технологічного процесу, впровадження нового лабораторного обладнання тощо. Важливим питанням також є гармонізація окремих показників якості питної води із законодавством ЄС.

Серед іншого, учасники засідання наголосили на необхідності вдосконалення законодавчої бази для убезпечення забруднення водних ресурсів.

«Держава має забезпечити високий рівень якості питної води», - наголосив О.Соловйов.

Під час засідання було обговорено питання про часові рамки введення в дію Державного реєстру артезіанських свердловин та його первинного наповнення. Одночасно із наповненням цього реєстру інформація про геопросторове розміщення таких свердловин буде завантажена на інтерактивну карту і синхронізована з публічною кадастровою картою України. Їх інвентаризація та облік дозволить використати цю інформацію для виявлення потенційних джерел водопостачання населення при плануванні розвитку регіонів.

У засіданні взяли участь, зокрема, в.о. Голови Державного агентства водних ресурсів України Михайло Хорєв, директор Українського гідрометеорологічного інституту Володимир Осадчий, президент Української асоціації підприємств водопровідно-каналізаційного господарства «Укрводоканалекологія» Дмитро Новицький, заступник Голови Державної служби геології та надр України Роман Сарамага, заступник Міністра розвитку громад та територій України Анна Коваленко.

Источник: rnbo.gov.ua

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