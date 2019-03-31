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В Австралии на выборах президента Украины проголосовали 125 человек
На заграничном избирательном участке №900001 в Канберре завершилось голосование на выборах президента Украины-2019.
Пресс-служба ЦИК сообщила, что голосование началось там в 23:00 по киевскому времени и закончилось в 12:00.
В список избирателей были включены 1737 человек, но проголосовали только 125.
Явка составила всего 7,2%.
Всего избирательные участки на выборах президента Украины открыты более чем в 70 странах мира.
Больше всего участков - в Германии (пять), США, Польше и Италии (по четыре).
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