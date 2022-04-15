В Балтийское море вошли корабли НАТО: что известно

В Балтийское море вошли корабли 1-й Постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG1). Они будут участвовать в учениях с соседними странами-союзниками, сообщает эстонское издание ERR.

Эта группа состоит из пяти кораблей и возглавляет ее фрегат королевского военно-морского флота Нидерландов «De Zeven Provinciën».

В четверг в Балтийское море вошла часть кораблей группы SNMG1. Оставшиеся корабли придут уже в пятницу в терминал Таллиннского порта.

Первостепенная задача — продемонстрировать присутствие союзников в регионе Балтийского моря и провести совместные учения с эстонским военно-морским флотом.

Североатлантический военный альянс регулярно развертывает морские силы в Балтийском море, чтобы поддерживать оборонительный потенциал в соответствии с договорными обязательствами.

Три уже стоящих в порту фрегата пришли из международных северных вод Норвегии. Там они были на учениях под названием «Холодный ответ».

Натовские корабли простоят в терминале еще как минимум неделю, а на следующей неделе на смену им придет уже другая группа военно-морских сил альянса.

Источник: sprotyv.info

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