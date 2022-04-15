Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:06
Просмотров: 166

В Балтийское море вошли корабли НАТО: что известно

В Балтийское море вошли корабли НАТО: что известно

В Балтийское море вошли корабли 1-й Постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG1). Они будут участвовать в учениях с соседними странами-союзниками, сообщает эстонское издание ERR.

Эта группа состоит из пяти кораблей и возглавляет ее фрегат королевского военно-морского флота Нидерландов «De Zeven Provinciën».

В четверг в Балтийское море вошла часть кораблей группы SNMG1. Оставшиеся корабли придут уже в пятницу в терминал Таллиннского порта.

Первостепенная задача — продемонстрировать присутствие союзников в регионе Балтийского моря и провести совместные учения с эстонским военно-морским флотом.

Североатлантический военный альянс регулярно развертывает морские силы в Балтийском море, чтобы поддерживать оборонительный потенциал в соответствии с договорными обязательствами.

Три уже стоящих в порту фрегата пришли из международных северных вод Норвегии. Там они были на учениях под названием «Холодный ответ».

Натовские корабли простоят в терминале еще как минимум неделю, а на следующей неделе на смену им придет уже другая группа военно-морских сил альянса.

Источник: sprotyv.info

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: нато

Читайте ещё:

"Стратегічна помилка Путіна": Фінляндія та Швеція готові приєднатися до НАТО влітку – ЗМІ
11.04.2022 08:41    224
НАТО планирует развернуть постоянные войска на своей границе — из-за РФ
10.04.2022 08:04    194
Риск очень высок: глава НАТО оценил вероятность нового вторжения РФ в Украину
21.02.2022 09:14    435
Генсек НАТО розповів, як боротися зі "сфабрикованими операціями" РФ
20.02.2022 09:19    431
НАТО про обстріли на Донбасі: РФ може намагатися створити привід для нападу на Україну
18.02.2022 06:14    346
ТОП-5 російських міфів про НАТО
15.02.2022 09:50    391
У Кремлі відреагували на заяву Пристайка щодо членства України в НАТО
15.02.2022 06:51    669
Зброя для України. Що дає Захід (ВИДЕО)
12.02.2022 06:10    398
НАТО усиливает Восточную Европу: в Польшу продолжают прибывать американские военные
11.02.2022 09:12    316
Джонсон і Столтенберґ заявили про «найнебезпечніший момент» на тлі нарощування Росією військ
11.02.2022 07:51    417
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 