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В Балтийском море стартовали масштабные военные учения НАТО

В Балтийском море стартовали масштабные военные учения НАТО

В воскресенье 7 июня в Балтийском море стартовали международные учения Baltops, которые собрали 19 стран НАТО.

В учениях примут участие 3000 человек из 19 стран, 29 судов и 29 авиасредств. Учения продлятся с 7 по 16 июня.

Для обеспечения безопасности и здоровья участников обучения проходят исключительно на море. Такая мера позволит подразделениям расширить оперативное межгосударственное сотрудничество, обеспечив при этом здоровье и готовность экипажей для действий по поддержанию постоянной региональной безопасности.

В 49-х по счету обучениях Baltops участвуют Эстония, Канада, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Италия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Испания, Швеция, Турция, Великобритания и США.

Baltops - это ежегодные международные учения, которые начали регулярно проводить с 1972 года. Их цель - повысить гибкость стран-участниц в проведении совместных наземных, воздушных и морских операций в регионе Балтийского моря.

Как сообщалось, в этом году международные учения "Си Бриз" решили провести в измененном формате из-за пандемии COVID-19.

Источник: pravda.com.ua

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Темы: нато

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