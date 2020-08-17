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В Беларусь со стороны России едет военная техника

В Беларусь со стороны России едет военная техника

В районе белорусского города Орша была зафиксирована мощная колонна военной техники, которая двигалась со стороны российской границы в направлении Минска.

Кадры снял один из очевидцев на дороге, а поделился ими на своем Telegram-канале украинский журналист Андрей Цаплиенко. На ролике видно передвижение нескольких десятков БТРов.

"Точно неизвестно, это российские военные или белорусские. Но в любом случае тяжелая армейская техника движется в сторону столицы, в центр протестов. На этом видео", – отметил журналист.

Показательно, что на дороге во время движения колонны было несколько экипажей полиции, а также регулировщики ГАИ, которые приостанавливали движение.

Позже белорусский Telegram-канал "Наша ніва" сообщил, что вирусное видео с военной техникой – это не российские войска, а передвижение белорусских десантников в рамках плановых учений.

Кроме того, на дороге Санкт-Петербург – Псков также была замечена колонна военной техники, которая двигалась в сторону Беларуси. Она состояла из десятков грузовиков и военных машин без номеров. Однако в Западном военном округе Минобороны РФ опровергли, что имеют к этому отношение.


Агентство Телевидения Новости

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