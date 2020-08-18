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В Беларуси к забастовке присоединились работники радио

В Беларуси к забастовке присоединились работники радио

Работники Белорусского радио присоединились к общенациональной забастовке.

Об этом сообщает издание TUT.by.

Так, 18 августа на работу не вышли более 20 человек: в их числе сотрудники радио "Сталіца" и "Беларусь", а также звукорежиссеры, которые обслуживают все станции Белорусского радио. Они требуют честных выборов и объективного освещения событий в стране в СМИ.

Специалисты уточняют, что не выйдут на работу до тех пор, пока не будут проведены перевыборы, пока не прекратятся задержания мирных протестующих, пока не будут освобождены политзаключенные и пока государственные СМИ не начнут объективно освещать события в стране.

Напомним, за последнюю неделю около 30 сотрудников сообщили, что увольняются из государственных СМИ Беларуси после освещения процесса выборов президента.

 

Агентство Телевидения Новости

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Темы: беларусь

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