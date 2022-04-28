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В Беларуси парламент разрешил применять боевую технику против граждан и одобрил введение смертной казни за покушение на теракт

В Беларуси парламент разрешил применять боевую технику против граждан и одобрил введение смертной казни за покушение на теракт

Нижняя палата парламента Беларуси одобрила во втором чтении проект изменения законодательства, регулирующего работу внутренних войск МВД РБ. Документ дает право силовикам использовать боевую технику против мирного населения.

Также одобрили введение смертной казни за покушение на теракт

Принятие репрессивного закона обосновано целями «оказания сдерживающего воздействия на деструктивные элементы, а также демонстрации решительной борьбы государства с террористической деятельностью».

Источник: https://t.me/truexanewsua/43989

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: беларусь

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