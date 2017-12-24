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В ближайшее время войны между США и КНДР не будет – американский эксперт

В ближайшее время войны между США и КНДР не будет – американский эксперт

Активных боевых действий между США и КНДР на Корейском полуострове не будет до тех пор, пока Вашингтон окончательно не убедится в слабости Трудовой армии Северной Кореи. Такое мнение выразил американский политический обозреватель Джереми Питтерс, сообщает ГолосUA.

«Сейчас главная задача Пентагона заключается в минимизации жертв со стороны Соединенных Штатов, - отметил, в частности, он. – Существует реальная угроза того, что в случае войны Пхеньян не только применит имеющееся у него ядерное оружие, но и использует так называемую «тактику партизанского сопротивления», когда каждый камень в горах и каждое дерево в джунглях превращается в неприступную крепость. После фактического поражения во вьетнамской кампании Вашингтон попросту не может вновь проиграть в Азии».

По мнению Дж. Питтерса, для проведения соответствующих исследований США потребуется, как минимум, полгода.

Источник: sprotyv.info

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