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В ближайшие 5 лет Россию ждет инфляция, кризис и отсутствие перспектив

В ближайшие 5 лет Россию ждет инфляция, кризис и отсутствие перспектив

Аналитический обзор рейтингового агентства АКРА предвещает России крайне мрачную пятилетку.

В то время как говорящие головы путинского режима рассказывают о том, как в стране хорошо от санкций, которые помогают экономике подниматься с колен и не за горами некие эфемерные рекорды, независимые рейтинговые и аналитические агентства вещают о глубоком кризисе в РФ. Причем, о таковом вещают уже и российские агентства в том числе.

Так, согласно исследованию российского рейтингового агентства АКРА в ближайшие несколько лет России не следует ожидать чуда, вхождения в ТОП-5 экономик мира и прочих обещаемых благ. На самом деле все будет – очень плохо.

В частности, прогнозы сообщают о перспективе России столкнуться с падением цен на нефть до $53 за баррель и потерей $43 млрд выручки. Это повлечет за собой инфляцию в размере 17%. При обвале цен до $40 экономику ожидает глубочайший кризис.

Экономика в ближайшие 5 лет не сможет преодолеть планку роста в 2% и будет продолжать консультировать на уровне 0,8%, при среднем показателе по Европе 3,2%. Но, в случае падения цен на нефть до $40 за баррель, ВВП РФ уйдёт в стабильный “минус” 2,2%.

Так же, реальные доходы россиян не смогут превысить уровень 2010 года, а при нефти по $40 продолжат пике, потеряв минимум 4,1%, откинувшись в первую половину 2000-х.

Таким образом, даже в самой России весьма предвзято относятся к заявлениям правительства о вхождении в ТОП-5 экономик мира к 2024 году и благотворных санкциях. С другой стороны, если к 2024 году России так и не удастся войти в ТОП-5, то это лишний повод переизбрать Путина, что бы он продолжил курс “вхождения”…

Источник: uc.od.ua

Александр Коваленко, военно-политический обозреватель

Новости портала «Весь Харьков»

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