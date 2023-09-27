В Болгарии предлагают передать Украине комплексы С-300 на запчасти

Группа депутатов внесла в парламент Болгарии проект постановления о передаче Украине непригодных зенитно-ракетных комплексов С-300, преимущественно для использования в качестве запчастей.

Об этом сообщает издание The Sofia Globe.

По словам депутатов, среди которых два бывших премьер-министра Бойко Борисов и Кирилл Петков, военные признали ракетные комплексы С-300 непригодными к эксплуатации. Ремонтировать их в Болгарии невозможно, а у Украины есть возможности для их использования.

Также документ предусматривает передачу Болгарией Украине избыточных патронов калибра 5,56 из запасов МВД.

Отмечается, что передача ракетных комплексов улучшит оборону украинских городов от российской авиации, а боеприпасы смогут использовать украинские военные, оснащенные стрелковым оружием НАТО.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/24223

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