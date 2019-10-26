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В Бразилии подтвердили переговоры о поставках штурмовиков Super Tucano Украине

В Бразилии подтвердили переговоры о поставках штурмовиков Super Tucano Украине

Президент Бразилии сегодня подтвердил ведущиеся переговоры с Украиной на тему поставок легких турбовинтовых штурмовиков Super Tucano.

Буквально на прошлой неделе стало известно, что украинские пилоты уже присматриваются к бразильским штурмовикам EMB-314 Super Tucano на авиабазе в Португалии, как сегодня, президент Бразилии Жаир Болсонару подтвердил факт ведущихся переговоров с Украиной по вопросу приобретения данных самолётов.

Сообщил об этом президент Бразилии в своём Twitter, отметив, что Украине приглянулись не только легкие штурмовики EMB-314 Super Tucano, но и, что более всего меня удивило и диссонировало, военно-транспортные самолеты КС-390.

Что же, если в Super Tucano я потребность вижу, то вот вопрос относительно КС-390, который, по сути, является прямым конкурентом нашего Ан-178, меня весьма и весьма смущает.

Возможно, это была лишь как опция и за компанию с Super Tucano делегация посмотрела и КС-390. По крайней мере, на это больше похоже, нежели на возможность заказа у Бразилии самолетов, которые мы и сами можем производить.

Что же до, Super Tucano, то напомню, что это легкий штурмовик, способный развивать крейсерскую скорость до 520 км/ч, а его максимальная скорость - 590 км/ч. Практический потолок полета Super Tucano 10 600 метров, дальность полета 1 330 км при боевой нагрузке 1600 кг.

Super Tucano в стандартной комплектации вооружён парой 12,7-мм пулеметов FN Herstal M3 с боезапасом по 200 патронов, обладает пятью точками подвески для размещения разнообразного оружия, в частности комбинации 20-мм автоматических пушек, 2-х ракет класса “воздух-воздух” AIM-9 Sidewinder или 4х70-мм НАР.

Кроме того Super Tucano способен применять ракеты “воздух-земля” AGM-65 Maverick, Roketsan Cirit, бомбы общего назначения типа Mk 81, Mk 82, M-117, зажигательные бомбы (BINC-300), кассетные бомбы (BLG-252), высокоточные бомбы (FPG-82) и т.д.

Но, все мы прекрасно понимаем, что в украинских реалиях он получит совершенно другое вооружение.

На самолете так же размещается комплект лазерного наведения Lizard – Elbit либо Griffin – IAI.

Свою эффективность он показал в ходе множества войсковых миссий и в ходе операций против партизанских подразделений в Колумбии. На сегодняшний день стоит на вооружении более 20 стран мира.

Источник: uc.od.ua

Александр Коваленко, военно-политический обозреватель

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: впк, Украина

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