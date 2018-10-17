В Брюсселе соберется комиссия Украина-НАТО

17 октября в Брюсселе (Бельгия) состоится очередное заседание Комиссии Украина-НАТО с участием генерального секретаря Альянса Йенса Столтенберга, министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадима Черныша, главы Миссии Украины при НАТО Вадима Пристайко и 29 послов стран-участниц Северо-атлантичного союза.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

"В рамках заседания Комиссии Вадим Черныш определит текущую гуманитарную ситуацию в Донбассе, текущую ситуацию по восстановлению критически важной инфраструктуры и последствия агрессии Российской Федерации на востоке Украины", - говорится в сообщении.

Источник: sprotyv.info

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