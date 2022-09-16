В бюджете россии образовалась дыра на 1,5 трлн рублей

Правительство запускает секвестр бюджета после сильнейшего за 11 лет обвала доходов.

Минфин сообщил министерствам, что финансирование урезается на 10% после того, как за лето в бюджете образовалась дыра на 1,5 трлн рублей.

Россия. Золотовалютные резервы, млрд $

18.02.2022: 643,2

09.09.2022: 557,4

Вычитаем $307,4 млрд, замороженных Западом, остается $250 млрд. Это золото и китайские юани. В реальности есть только золото. Юани - это пара строк кода на компе в здании Народного Банка Китая.

Джерело: facebook.com

Автор: Дмитрий Аннопольский

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