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В бюджете россии образовалась дыра на 1,5 трлн рублей
Правительство запускает секвестр бюджета после сильнейшего за 11 лет обвала доходов.
Минфин сообщил министерствам, что финансирование урезается на 10% после того, как за лето в бюджете образовалась дыра на 1,5 трлн рублей.
Россия. Золотовалютные резервы, млрд $
18.02.2022: 643,2
09.09.2022: 557,4
Вычитаем $307,4 млрд, замороженных Западом, остается $250 млрд. Это золото и китайские юани. В реальности есть только золото. Юани - это пара строк кода на компе в здании Народного Банка Китая.
Джерело: facebook.com
Автор: Дмитрий Аннопольский