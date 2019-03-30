Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:01
Просмотров: 43

В центрах админуслуг начали принимать документы в сфере госрегистрации актов гражданского состояния

В центрах админуслуг начали принимать документы в сфере госрегистрации актов гражданского состояния

Во всех центрах предоставления административных услуг города Харькова теперь можно подать документы в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния.

Об этом сегодня, 29 марта, сообщила директор Департамента административных услуг и потребительского рынка Виктория Китайгородская.

«Речь идет о трех услугах: расторжение брака по соглашению супругов, не имеющих детей, изменение имени, внесение изменений в актовые записи гражданского состояния, их восстановление или аннулирование. Срок оказания услуг - от 1 до 3 месяцев. Документы принимают непосредственно администраторы центров, которые прошли специальное обучение, а решения принимают работники органов государственной регистрации актов гражданского состояния», - рассказала Виктория Китайгородская.

Напомним, районные центры предоставления административных услуг работают с понедельника по пятницу, а региональный и городской центры - дополнительно по субботам.

Пакет документов для получения услуг - стандартный, с полным их перечнем можно ознакомиться на официальном сайте Центра предоставления административных услуг.

В планах города - предоставлять услуги в сфере государственной регистрации рождения, смерти и брака.

«Харьковский городской голова ставит перед нами важные задачи - чтобы услуги предоставлялись качественно, с соблюдением всех принципов открытости, прозрачности, доступности и законности. И мы расширяем перечень наших услуг. Наши центры стали интегрированными офисами, где можно получить не просто одну услугу, а целый комплекс услуг. Это удобно для жителей и гостей нашего города», - подчеркнула директор департамента.

Источник: city.kharkov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: харьков

Читайте ещё:

Прокуратура расследует незаконную передачу земли под Харьковом
Сегодня 07:23    31
Закрытое движение по Харькову
Сегодня 06:28    113
Харьковчан приглашают принять участие в конкурсе имиджевых проектов
29.03.2019 09:00    95
Куда отправили харьковские двигатели (ФОТО)
29.03.2019 08:42    262
Харьков принимает участие в Международной туристической выставке UITT
29.03.2019 08:15    95
На Харківщині стартувала операція “Першоцвіт” (ВІДЕО)
29.03.2019 07:47    126
У Шевченківському районі трьох депутатів засудили за корупцію
29.03.2019 07:19    127
Харьковчан призывают вакцинироваться от кори
29.03.2019 06:52    166
Триває прийом документів на навчання до Харківського національного університету Повітряних Сил
29.03.2019 06:24    109
Европейский инвестиционный банк предоставит Харькову кредит на строительство Ситуационного центра
28.03.2019 10:15    126
Загрузка...
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 