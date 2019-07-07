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В центре Харькова будут собирать книги

В центре Харькова будут собирать книги

Харьковчан просят принести книги для детей, которые лежат в больницах, в том числе – с онкологическими заболеваниями. Акция "Учительство – детям: книги о супергероях и супергероинях" пройдет завтра, 7 июля, на площади Конституции, в завершение первого дня пятой национальной (не)конференции украинского учительства EdCamp Ukraine 2019 (начало - в 21.00). Организаторы мероприятия - учительское сообщество EdCamp Ukraine и куратор проекта Школа супергероев, основательница проекта "Право на образование", телеведущая Наталья Мосейчук.

"Это должна быть книга, которая может поддержать дух ребенка и одновременно дать ему какую-то информацию, ведь каждый ребенок должен учиться до тех пор, пока он на это способен, – говорит вице-глава EdCamp Ukraine по партнерству и коммуникациям Ирина Миньковская. – Лучше всего, чтобы это была современная детская или подростковая книга. Будет круто, если вы вложите в книги свои пожелания юным читателям и читательницам, добрые вдохновляющие слова".

Книги будут переданы в Библиотеку супергероев, которой пользуются маленькие пациенты национоальной больницы ОХМАТДЕТ - ученики Школы супергероев. Эта акция – часть проекта "Право на образование", суть которого – предоставление качественного школьного образования детям в медицинских учреждениях. По словам ораганизаторов, сегодня благодаря проекту школы работают в киевской больнице № 7, Охматдете, больницах Львова, планируется открытие школы в ожоговом центре в Киеве, городской и областной больницах Житомира. А в ближайшем будущем школа должна появиться в каждом медучреждении, где дети проводят долгое время: рабочая группа проекта добились утверждения Положения о получении среднего образования детьми, находящимися в больницах. На оплату труда учителей и учительниц в таких школах в госбюджете выделено 12 млн. гривен.

Там же, на площади Конституции, более 1000 учителей и учительниц установят национальный рекорд в поддержку статуса учительской профессии, проведя акцию #ВЧИТЕЛЮЙ заради Хороших Людей.

Напомним, на EdCamp Ukraine 2019 соберутся более тысячи педагогов и экспертов в образовании и смежных отраслях со всей Украины и еще двадцати стран. Темой (не)конференции будет "Хороший человек. Взращиваем в Украине ", а ключевыми вопросами – сохранение и развитие реформы Новой украинской школы, повышение статуса педагогов для общества и самих себя и начало внедрения в Украине системы социально-эмоционального и этичного обучения SEE Learning, разработанной в американском университете Эймори при поддержке Нобелевского лауреата премии мира Далай-Ламы XIV и при участии ряда мировых университетов.

Источник: sq.com.ua

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