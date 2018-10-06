В центре Харькова - митинг за легализацию оружия

Сегодня 15:00

Сегодня 15:00

Сегодня в центре Харькова проходит митинг за легализацию оружия.

Об этом сообщают харьковчане-пользователи соцсетей в харьковских группах.

Участники акции прошли от памятника Тарасу Шевченко на площадь Конституции.

Участники митинга требуют от властей узаконить свободное ношение оружия.

Организатором митинга выступила общественная организация "Демократична сокира".

Аналогичная акция проходит сегодня и в центре Киева.

Агентство Телевидения Новости