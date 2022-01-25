В центре Харькова открыли мемориальную доску Шевелеву

В Харькове снова открыли мемориальную доску языковеду Юрию Шевелеву, ее разбили еще в 2013 году. Торжественное открытие состоялось 22 января на Сумской, 17, где в 1915-1943 годах и жил Шевелев.

Как рассказал "Суспільному" представитель общественной организации "Світанок" Вадим Поздняков, на восстановление доски потратили более 80 тысяч гривен, которые собрали благодаря неравнодушным людям.

"Мы решили, что День Соборности — очень хороший день для открытия. Мы на востоке Украины открываем доску выдающемуся украинскому деятелю, языковеду. И показываем этим, в том числе, что Харьков — это Украина. Доска из антивандального материала. Разбить просто не удастся физически. Сейчас еще есть мысли, чтобы в этом сквере установить и бюст Шевелеву", - сказал Поздняков.

Также в сквере планируют установить камеры видеонаблюдения. Первую мемориальную доску Юрию Шевелеву в Харькове на этом месте установили еще в сентябре 2013 года, но уже через 20 дней ее разбили неизвестные.

Напомним, в День города в августе 2021 года на здании харьковского горсовета торжественно открыли мемориальную доску Геннадию Кернесу. Доска авторства скульптора Александра Ридного расположена у входа в горсовет. На ней изображен портрет самого Кернеса, а также знаковые места Харькова, связанные с ним: парк Горького, станция метро «Победа», памятник «Летящая Украина», сквер «Стрелка».

Справка SQ. Юрий Шевелев (1908-2002) - лингвист и литературовед, преподаватель, член Национальной Академии Наук Украины. Его работы внесли весомый вклад в историю украинского и белорусского языков, реконструкции праславянского языка. Родился и прожил до Второй мировой войны в Харькове, остался в оккупации, в 1943 году уехал из Украины и с 1950 года проживал в США, где продолжил преподавательскую и научную деятельность.

Источник: sq.com.ua

Автор: Алина Дыхман

Фото: Суспільне Харків

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