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В части двух районов Харькова отключили отопление в жилых домах, школах и детсадах

В части двух районов Харькова отключили отопление в жилых домах, школах и детсадах

Сегодня, 30 октября, из-за дефекта на тепломагистрали по улице Костычева, 24  в части домов двух районов города – Слободском и Основянском – с 10 часов утра отключили отопление и горячую воду.

Как сообщается в оперативной информации на сайте КП «Харьковские тепловые сети»,  отопление и горячее водоснабжение  отключили в 66 жилых домах, 1 детском учреждении, 3 школах, ограниченных: ул. Киргизская, пр. Гагарина, ул. Костычева, ул. Монюшко.

Также в Основянском районе отключили отопление в 70 жилых домах, 2 детских учреждениях, 1 школе, и горячую воду в 38 жилых домах, 2 детских учреждениях, 1 школе, ограниченных пр. Гагарина, ул. Грозненская, ул. Азербайджанская, ул. Макеевская.

Ремонтные работы коммунальщики обещают закончить до 20:00.

 

Агентство Телевидения Новости

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Темы: отопление

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