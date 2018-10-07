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В Чернобыле открыли солнечную электростанцию

В Чернобыле открыли солнечную электростанцию

5 октября в Припяти на территории Чернобыльской АЭС официально открыли солнечную электростанцию Solar Chernobyl — 1 МВт, пишет Delo.ua.

В перспективе успешно завершенный проект масштабируют до 100 МВт.

Электростанция находится на промышленной площадке Чернобыльской АЭС, над 4-м атомным энергоблоком, который взорвался 26 апреля 1986 года.

Годовая производительность электростанции составляет 1024 МВт*ч/год.

С 1 июля 2018 года впервые после отключения энергоблока в 2000 году электроэнергия из Чернобыля начала поступать в единую энергосистему Украины, но уже как продукт солнечной генерации, и реализовываться по механизму "зеленого тарифа".

Напомним, что весной этого года Фонд государственного имущества Украины объявил конкурс на аренду участка под строительство мощнейшей солнечной станции на территории Чернобыльской атомной станции.

Сообщалось, что солнечная станция мощностью 100 МВт обеспечит электроэнергией примерно 30 тысяч домохозяйств.

Напомним также, что в 2017-м году ООО "Солар Чернобыль" уже получила право аренды части "Инженерного сооружения системы охлаждения объектов Чернобыльской АЭС" площадью 2,5 тыс. кв. м.

Согласно данным YouControl, единственный бенефициар "Солар Чернобыль" — Евгений Варягин, известен как руководитель проектов по солнечным электростанциям компании Activ Solar (подконтрольной братьям Клюевым).

Несмотря на аннексию Крыма и "национализацию" проектов Activ Solar, Варягин до сих пор указан как руководитель ряда крымских СЭС.

Solar Chernobyl является совместным проектом Консорциума компаний Rodina — Enerparc AG, основанном в 2013 году. Цель проекта — реализация проектов возобновляемой энергетики на территориях, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы.

Идея о создании проекта возникла в 2013 и вылилась в разработку солнечным Консорциумом Rodina — Enerparc AG стратегии строительства СЭС на территориях, пострадавших от аварии на ЧАЭС.

В июле 2015 Консорциум и Чернобыльская АЭС подписали Меморандум про строительство солнечной электростанции на территории ЧАЭС.

В 2016-м — разработали ТЭО проекта, юридическую и финансовую схемы его реализации.

В феврале 2017-го подписали Договор аренды участка под размещение солнечной электростанции на территории ЧАЭС, и в октябре компании Rodina и Enerparc AG начали монтировать технологическое оборудование СЭС.

В первом квартале 2018 солнечная электростанция была введена в эксплуатацию, а 12 июня 2018 Solar Chernobyl получил зеленый тариф.

Таким образом, с 1 июля этого года - впервые за 18 лет - первые киловатты из Чернобыля начали поступать в единую энергосистему Украины.

 

Агентство Телевидения Новости

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Темы: Чернобыль

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