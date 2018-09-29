В честь выдающихся харьковчан в городе появятся памятные доски

В горсовете первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов провел заседание городской комиссии по вопросам топонимики и охраны историко-культурной среды.

Как сообщает пресс-служба городского совета, на заседании рассмотрели обращения по установке мемориальных досок выдающимся харьковчанам.

Члены комиссии поддержали обращение по установке мемориальной доски Почетному гражданину города Харькова, Герою Советского Союза Федору Пуртову и кардиологу и академику, Герою Украины, почетной харьковчанке Любови Малой.

В следующем году исполнится 100 лет со дня ее рождения, поэтому Национальный институт терапии НАМН Украины, который носит ее имя, обратился с просьбой установить мемориальную доску врачу на доме по Пушкинскому въезду, 5, где она жила.

Первая мемориальная доска Любови Малой установлена на здании Харьковского национального медицинского университета. Также в городе есть проспект, который носит ее имя.

Кроме того, на комиссии рассмотрели обращение коллектива Завода имени Малышева об установке на пр. Независимости, 5 памятной доски Почетному гражданину города Харькова Вячеславу Пивоварову, который долгое время возглавлял предприятие.

Также было рассмотрено обращение ректора Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина Виля Бакирова об открытии на здании по пр. Курчатова, 31 мемориальной доски общественному активисту Игорю Толмачеву, который погиб во время теракта в Харькове.

Члены комиссии поддержали установку мемориальной доски на фасаде здания школы №19 врачу-рентгенологу и общественному деятелю Вячеславу Супонину, который занимался поисковыми работами жертв Второй мировой войны; а на здании по ул. Проскуры, 8 - физику, профессору Ивану Тургеневу, который стоял у истоков создания Харьковской телестудии.

Кроме того, было одобрено обращение Харьковского областного комитета «Дробицкий Яр» с просьбой установить на здании по ул. Багалея, 11 мемориальную доску математику и академику Сергею Бернштейну, который работал в Харькове в 1930-е годы.

Также на городских улицах планируют установить мемориальные доски в память Заслуженного деятеля искусств УССР, скульптора Михаила Овсянкина (на ул. Деревянко, 11), доску-указатель в честь наименования улицы именем Заслуженного машиностроителя Украины Александра Шпейера и памятные доски воинам интернационалистам:

- на здании специализированной школы №10 - Владимиру Шевченко;

- на здании специализированной школы №66 - Александру Ханафееву и Юрию Иванову;

- на здании общеобразовательной школы №35 - Анатолию Рике.

С такой просьбой в городской совет обратились представители Харьковского городского Союза ветеранов Афганистан (воинов-интернационалистов).

Кроме того, в связи с открытием нового Велоцентра на Белгородском шоссе остановку «Улица Макаренко» планируют переименовать в «Велоцентр».

Агентство Телевидения Новости