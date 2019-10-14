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В честь защитников Украины в Харькове прошел марш "Нет капитуляции!"

В честь защитников Украины в Харькове прошел марш Нет капитуляции!

Марш «Нет капитуляции!»  в честь защитников Украины прошел сегодня в Харькове. Больше тысячи участников прошлись  по главной улице города - Сумской к площади Свободы. Люди протестуют против согласования формулы Штайнмайера.

Марш стартовал под барабанную дробь на площади Конституции в центре города.

В руках участников марша были национальные флаги, флаги «Правого сектора», Национального корпуса, организации «Фрайкор». По ходу движения  колонна скандировала : «Нет капитуляции-только победа!», «Слава Украине - героям слава!», «Слава нации - смерть врагам!».

Во время акции националисты зажгли файеры. Организаторы шествия в Харькове говорят, что людей было бы больше, но очень многие уехали в Киев, чтобы поддержать побратимов в столице.  

Порядок во время шествия обеспечивали 180 правоохранителей, в том числе кинологи с собаками.  Движение транспорта во время  марша было перекрыто.

Агентство Телевидения Новости

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