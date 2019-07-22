В ЦИК назвали причины низкой явки избирателей на парламентские выборы

На внеочередных парламентских выборах, которые состоялись в Украине 21 июля, явка составляет менее 50%. Об этом на пресс-конференции заявил заместитель главы Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко.

Как отметил Радченко, для Украины это необычно низкий показатель. Но надо учитывать, что это летний период. Это все-таки внеочередные выборы, которые были достаточно неожиданными для общества.

"По нашему мнению, это является большим изменением векторов. Например, на внеочередных выборах 2014 года явка составила 52%, а на выборах 2012 года - 57%. То есть мировая тенденция к снижению активности избирателей коснулась, к сожалению, и Украины", - сказал он.

Напомним, председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук заявила, что выборы в Раду 2019 года признаны состоявшимися, и инцидентов, которые могли бы поставить под сомнение результаты парламентской избирательной кампании, не было.

Как стало известно после обработки ЦИК 50,24% протоколов на внеочередных парламентских выборах, по данным ЦИК, лидирует партия "Слуга народа", за нее проголосовали 42,44% избирателей. Второе место занимает "Оппозиционная платформа - За життя" с 12,87%. В "Европейской солидарности" - 8,65%, а в партии "Батькивщина" - 8,02%. За партию "Голос" проголосовали 6,39% избирателей.

Агентство Телевидения Новости