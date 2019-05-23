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В ЦИК прокомментировали обжалование указа Зеленского о роспуске Рады

В ЦИК прокомментировали обжалование указа Зеленского о роспуске Рады

Глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук заявляет, что обжалование указа президента Украины Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов не повлияет на избирательный процесс. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Слипачук объявила о начале избирательной парламентской кампании с 24 мая.

"В соответствии с действующим законодательством, нет оснований для того, чтобы остановить подготовку проведения выборов. Избирательный процесс необратим", - говорится в сообщении.

Ранее спикер Верховной Рады Андрей Парубий анонсировал обжалование указа президента Владимира Зеленского о роспуске Рады в Конституционный суд.

Напомним, Владимир Зеленский заявил о роспуске Верховной рады во время церемонии инаугурации 20 мая.

Вчера, 22 мая, Рада отказалась включать в повестку дня законопроекты Зеленского о выборах и публичных закупках.

В связи с этим Зеленский заявил, что "народные депутаты ошибаются и даже в мажоритарных округах украинцы выберут новых политиков, способных изменить страну не на словах, а на деле".

 

Агентство Телевидения Новости

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