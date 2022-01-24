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В “Дії” розповіли, хто і що може купити в аптеках за “1000 гривень”

В “Дії” розповіли, хто і що може купити в аптеках за “1000 гривень”

Заступник міністра економіки Олександр Грибан повідомив, що заявку на отримання 1000 гривень за вакцинацію подали чверть із 3,5 млн щеплених українців віком 60+. З 24 січня ця категорія українців зможе витратити кошти на покупку ліків. Як зазначив він під час брифінгу, вік учасників програми еПідтримка перевірятиметься банками під час проведення платежів. Крім того, він додав, що тим пенсіонерам, які не мають смартфонів, програми Дія або онлайн-банкінгу, 1000 гривень за вакцинацію почнуть виплачувати приблизно в другому півріччі 2022 року, адже поки що необхідних механізмів офлайн виплат немає.

Грибан додав, що люди старше 60 років зможуть витратити гроші на Підтримки в аптеках виключно на лікарські засоби.

При цьому:

— купити ліки можна в аптечних закладах та інтернет-аптеках;

— купувати можна буде будь-які ліки, дозволені до застосування в Україні як за рецептом лікаря, так і без нього;

— вік людини на момент проведення платежу перевірятиметься банками.

Водночас витратити виплату за вакцинацію можна буде лише на ліки, а не будь-які товари в аптеці.

А ось придбати препарати недоведеної ефективності, косметичні засоби, медичні прилади, у тому числі апарати для вимірювання тиску або інгалятори, буде заборонено.

Источник: tehnofan.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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