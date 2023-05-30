В “Дії” з’явилася чергова інноваційна послуга

Додаток «Дія» вже не один рік радує українців, адже тепер доступ до багатьох сервісів доступний в обхід бюрократії. В “Дії” можна оформити різноманітні довідки, відкривати ФОП, сплачувати штрафи тощо.

А тепер в Дії за допомогою декількох кліків можна зареєструвати власну нерухомість. Ця послуга доступна в наступних регіонах країни :

Київ

Львів

Закарпаття

Дніпро

Одеса

Рівне

Тернопіль

Харків

Хмельницький

Луцьк

Така реєстрація корисна тим, що на 100% захищає вашу нерухомість від шахраїв. Коли дані є в електронному реєстрі, ніхто не може підробити будь-який документ для незаконної передачі вашого майна.

Щоб скористатися сервісом, необхідно авторизуватися на «Дії» та натиснути кнопку «Послуги» – “Земля, будівництво, нерухоме майно” – “Державна реєстрація прав на нерухоме майно” – “Подати заяву”. Потім прочитайте та заповніть інформацію, яку запитає система. Прикріпіть скан-копії документів і підпишіть все електронним підписом. Підписи можна згенерувати в «Дії» чи мобільному банкінгу, наприклад у Приват24.

Джерело: tehnofan.com.ua

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