В Дагестане минсвязи обещает награждать смартфонами за доносы об экстремизме в интернете

Министерство связи Дагестана пообещало наградить смартфонами людей, которые будут активно жаловаться чиновникам на интернет-экстремистов и террористов. Для этого в Минсвязи создали «горячую линию», сообщают «Грани.ру».

На сайте «горячей линии» рассказывают, как жаловаться на пропаганду терроризма и экстремизма. Пользователям предлагают заполнить специальную форму и прикрепить к ней ссылку на пост в соцсетях или на интернет-страницу. Её будут проверять эксперты Национального центра информационного противодействия терроризму и экстремизму.

Материалы, которые эксперты признают «неблагополучными», направят в правоохранительные органы для проверки и возможного возбуждения уголовных дел.

Также чиновники Минсвязи Дагестана выпустили ролик о важности борьбы с интернет-экстремистами.

Призы обещаны трём самым активным «доносчикам». За первое место обещают Apple iPhone SE с 32 гигабайтами памяти, за второе – Xaomi Redmi 5, за третье – Xaomi Redmi 4А.

В 2017 году прокуратура Челябинской области проверяла тесты на экстремизм для восьмиклассников и нашла в них экстремизм.

Источник: breakingmad.me

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