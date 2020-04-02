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В Днепре выкопали 600 могил для возможных жертв Covid-19 (видео)

В Днепре выкопали 600 могил для возможных жертв Covid-19 (видео)

На кладбищах Днепра подготовили 600 могил для захоронения возможных умерших от коронавируса.

Об этом сообщил мэр города Борис Филатов в Facebook.

"Для тех, кому не доходит. Мы готовимся к худшему. На территории городских кладбищ выкопано не 400, а уже 600 могил под возможное захоронение умерших от коронавируса. Для хранения тел закуплена тысяча плотных пластиковых мешков", - сообщил он.

По словам Филатова, сейчас все сотрудники моргов (судмедэксперты и санитары) обеспечиваются средствами индивидуальной защиты. А в ближайшее время запретят проведение вскрытия умерших с подтвержденным заболеванием или подозрением на коронавирус.

Филатов подчеркнул, что выдача тел умерших из моргов будет производится в закрытых гробах, тела будут в герметичных мешках и подвергнуты дезинфекции. Он также добавил, что на похоронах не разрешат присутствовать более чем по одному лицу на 10 квадратных метров.

По словам Филатова, город продолжает противостоять эпидемии: больницы обеспечивают необходимыми лекарствами, экспресс-тестами на коронавирус и аппаратами ИВЛ, со 2 марта анестезиологи и реаниматологи пройдут спецкурс обучения по борьбе с СOVID-19, в гостиницах Астория и Днепропетровск выделили 200 номеров для проживания врачей, задействованных в борьбе с эпидемией.

Также мэр уверяет, что обеспечивают продуктами, медикаментами и средствами гигиены одиноких и малоимущих стариков, а подъезды домов обрабатывают обеззараживающими средствами.

Все парки, скверы, пляжи, зеленые зоны, а также детские площадки Днепра закрыли для посещения. Эти территории будет патрулировать полиция и Нацгвардия, а нарушителям карантина грозит штраф от 17 тысяч гривен.

Филатов также добавил, что в преддверии Пасхи мэрия ведёт переговоры со священнослужителями о доставке прихожанам уже освященных атрибутов пасхальной корзины.

По словам мэра, город готов выкупить часть из них, и своими силами развезти всё, что нужно.

Видео с кладбища с несколькими рядами выкопанных могил было опубликовано в соцсетях.


Агентство Телевидения Новости

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