В домах харьковчан должно потеплеть с 15 октября

По данным пресс-службы Харьковского горсовета, с 15 октября в Харькове начнут подключать теплоснабжение в учреждениях социальной сферы и жилых домах.

Об этом сообщили сегодня, 11 октября, на совещании по подготовке городского хозяйства к работе в осенне-зимний период. Совещание провел первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов.

По информации КП «Харьковские тепловые сети», ведется работа по заполнению систем теплоносителей. Перед подачей тепла бригады будут работать все выходные. С 15 октября отопление начнут включать в зданиях социальной сферы. На подключение школ, детских садов, больниц, учреждений культуры и прочих объектов соцкультбыта понадобится три-четыре дня. Одновременно тепло начнут подавать и в жилые дома.

Игорь Терехов поручил сформировать аварийные бригады, которые в срочном порядке будут устранять появляющиеся дефекты. «Чтобы они были в оперативном подчинении у глав районных администраций, потому что большинство звонков поступает именно в районы. Сейчас основная задача – запуск тепла», - отметил первый вице-мэр.

Также в КП «ХТС» сообщили, что в городе продолжаются работы по замене трубопроводов. В рамках сотрудничества с Мировым банком в Харькове уже завершили перекладку теплосетей на ул. Киргизской, ул. Богдана Хмельницкого, ул. Броненосца «Потемкин», части ул. Динамовской.

Кроме того, как отмечалось на совещании, в городе выполнили 60% работ по закрытию контуров жилых домов (ремонт окон и дверей в подъездах, подвальных и чердачных помещениях). Завершить работы планируется в ноябре.

Агентство Телевидения Новости