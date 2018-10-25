В Эфиопии президентом впервые стала женщина

Новым президентом Эфиопии станет женщина впервые в истории страны - парламент избрал на эту должность дипломата Сахле-Ворк Зевде.

Об этом сообщил главы канцелярии премьер-министра страны Фитсума Арега в Twitter .

По словам главы канцелярии премьер-министра, Зевде долгое время работала в ООН и обладает необходимыми для президента качествами и опытом.

"В патриархальном обществе, подобном нашему, назначение женщины главой государства не только устанавливает стандарты для будущего, но и нормализует женщин как лиц, принимающих решения в общественной жизни", - подчеркнул он.

На посту президента Зевде сменит Мулату Тешоме, который занимал этот пост с 2013 года.

Агенство Reuters также сообщало, что на прошлой неделе премьер-министр назначил в кабмин Эфиопии десять женщин, и, таким образом, количество мужчин и женщин в правительстве уравнялось.

Вскоре после этого Тешоме, срок полномочий которого истекал только через год, объявил, что хочет быть частью изменений и подал в отставку.

В июле Эфиопия и Эритрея подписали декларацию о заключении мира.

В сентябре президент Эритреи Исайяс Афеворки и премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед вновь открыли границу между двумя африканскими государствами для транспортного сообщения.

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