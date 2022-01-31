В Электронный кабинет водителя доступ ограничен, его модернизируют — Сервисный центр МВД

В связи с обновлением электронного кабинета водителя на сайте Сервисного центра МВД Украины в Харькове доступ к нему временно ограничен.

Об этом сообщается на сайте регионального Сервисного центра ГСЦ МВД в Харьковской области.

«Сервисные центры МВД стремятся к быстрому и качественному оказанию онлайн-услуг гражданам. Потому мы постоянно улучшаем свои сервисы. Только сегодня мы запустили обновленный онлайн-сервис по проверке водительского удостоверения и уже беремся за модернизацию Электронного кабинета водителя. Именно с этой целью его работа временно остановлена. Вскоре мы вернемся с новациями, для которых требуется время и наши клиенты», — сказано в сообщении.

При этом отмечается, что все заявления, которые были сформированы в Электронном кабинете водителя, будут проработаны, в частности:

обмен и замена водительского удостоверения;

управление надлежащим пользователем;

верификация;

заказ индивидуальных номерных знаков.

Информацию о результате обработки поданных заявлений через электронный кабинет водителя, вы получите на электронную почту или непосредственно в сервисном центре МВД. Контактные телефоны можно просмотреть по ссылке.

Зарегистрироваться в электронную очередь онлайн для посещения сервисного центра МВД можно также на нашем сайте по ссылке.

За консультациями можно обратиться по телефону (044) 290-19-88.

Агентство Телевидения Новости