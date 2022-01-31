В Электронный кабинет водителя доступ ограничен, его модернизируют — Сервисный центр МВД
В связи с обновлением электронного кабинета водителя на сайте Сервисного центра МВД Украины в Харькове доступ к нему временно ограничен.
Об этом сообщается на сайте регионального Сервисного центра ГСЦ МВД в Харьковской области.
«Сервисные центры МВД стремятся к быстрому и качественному оказанию онлайн-услуг гражданам. Потому мы постоянно улучшаем свои сервисы. Только сегодня мы запустили обновленный онлайн-сервис по проверке водительского удостоверения и уже беремся за модернизацию Электронного кабинета водителя. Именно с этой целью его работа временно остановлена. Вскоре мы вернемся с новациями, для которых требуется время и наши клиенты», — сказано в сообщении.
При этом отмечается, что все заявления, которые были сформированы в Электронном кабинете водителя, будут проработаны, в частности:
обмен и замена водительского удостоверения;
управление надлежащим пользователем;
верификация;
заказ индивидуальных номерных знаков.
Информацию о результате обработки поданных заявлений через электронный кабинет водителя, вы получите на электронную почту или непосредственно в сервисном центре МВД. Контактные телефоны можно просмотреть по ссылке.
Зарегистрироваться в электронную очередь онлайн для посещения сервисного центра МВД можно также на нашем сайте по ссылке.
За консультациями можно обратиться по телефону (044) 290-19-88.