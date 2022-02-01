В ЕС готов план на случай прекращения поставок российского газа

В Европейском союзе выработали план действий на случай, если российский «Газпром» примет решение о прекращении поставок газа в ЕС. Об этом заявил Верховный представитель Европейского союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, пишет «Крым.Реалии».

«Этот план включает повышение нашей устойчивости, в том числе за счет нашей работы с такими партнерами как США, Катар и Азербайджан по поставкам газа в случае, если Россия решит ограничить или остановить поставки», – написал глава дипломатии ЕС в своем блоге.

С осени прошлого года в СМИ стали появляться сообщения со ссылкой на разведку о концентрации российских войск на границе с Украиной. США и другие страны Запада предположили, что Москва готовит военное вторжение и начала оказывать военную помощь Украине. Кремль эти заявления отверг и потребовал от США и НАТО гарантий безопасности, в частности, не расширять Альянс на восток. Представители Запада заявляли, что на уступки по принципиальным вопросам не пойдут.

Источник: sprotyv.info

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