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В ЕС назвали двух главных дезинформаторов о COVID-19 в мире

В ЕС назвали двух главных дезинформаторов о COVID-19 в мире

ВЕК отметили, что пандемия показала, что ложная информация может нанести серьезный вред.

Российская Федерация и Китай во время пандемии COVID-19 проводят масштабные кампании по дезинформации. Обе страны входят в число «иностранных игроков», которые стремятся «подорвать демократические дебаты» и повысить свой имидж. Об этом сообщила замглавы Еврокомиссии Вера Юрова, передает Bloomberg.

«Что касается внешних игроков, то мы четко называем Россию и Китай. У нас есть ясные доказательства, чтобы делать такие заявления», — заявила она.

При этом она отметила, что пандемия показала, что ложная информация может нанести серьезный вред.

Также отмечается, что Евросоюз усилит помощь независимым средствам массовой информации и журналистам в странах, не входящих в сообщество, в рамках борьбы с дезинформацией.

Источник: ua.news/

Новости портала «Весь Харьков»

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