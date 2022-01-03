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В Еврокомиссии предложили считать "зелеными" ядерную энергетику и газ с рядом условий

В Еврокомиссии предложили считать зелеными ядерную энергетику и газ с рядом условий

Еврокомиссия предложила при определенных условиях считать ядерную энергетику и газ "зелеными" источниками энергии в контексте финансирования проектов, которые должны помогать бороться с изменением климата.

Предложение фигурирует в проекте, который был направлен странам-членам под конец 31 декабря. Насколько известно, такой подход лоббируют Франция с её развитой атомной энергетикой и страны Центрально-Восточной Европы, в частности Польша и Чехия, у которых проблема с зависимостью от ТЭС, работающих на угле.

Группа стран во главе с Германией выступают против такого признания для атомной энергетики. В то же время, страны с разным видением имеют общее понимание по поводу того, что такие "зеленые" виды энергии, как солнечная и ветровая, имеют свои недостатки. В частности, их доступность зависит от погодных факторов, на которые нельзя повлиять.

В проекте предусмотрены определенные ограничения – АЭС в таком случае должны получить разрешения на строительство до 2045 года, а если речь идет о реновации действующих станций – это возможно для проектов до 2040 года. Кроме того, требуются определенные гарантии обращения с отходами и вывода станций из эксплуатации, когда для этого придет время.

Для природного газа, "источника энергии на переходный период", инвестиции предлагают признавать "устойчивыми" только для станций, которые выбрасывают минимальные объемы углекислого газа, что эксперты называют нереалистичными при существующих технологиях - 100 г на кВт/ч, и для станций, которые получат разрешение на строительство до конца 2030 года – 270 г на кВт/ч, при условии, что они должны заменить еще более загрязняющую инфраструктуру и что требуемые объемы энергии не получится получить из возобновляемых источников.

В Германии уже раскритиковали документ, пишет Spiegel. Министр экологии от "Зеленых" Штеффи Лемке заявила, что считает включение АЭС в проекты устойчивого развития абсолютно ошибочным подходом, потому что каждая атомная станция потенциально опасна и продуцирует радиоактивные отходы.

Солидер "Зеленых", министр экономики Роберт Габек заявил, что это размывает понятие о проектах устойчивого развития.

Как сообщалось, Германия анонсировала закрытие почти половины своих ядерных мощностей до конца 2021 года, несмотря на энергетический кризис. Оставить действующими планировали только три атомные электростанции, которые будут выведены из сети до конца 2022 года.

Источник: elektrovesti.net

Новости портала «Весь Харьков»

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