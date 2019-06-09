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В Европе верят, что Украина может стать очередным «экономическим чудом»

В Европе верят, что Украина может стать очередным «экономическим чудом»

Посол Италии в Украине Давиде Ла Сесилия заявил, что Украина может стать очередным “экономическим чудом”. Об этом сообщает «Европейская правда».

13 июня в Риме состоится итальянско-украинский бизнес-форум, посвященный трем секторам: энергетике, инфраструктуре и сельскому хозяйству.

“Какой бы фантастической страной для визита она была, если бы были лучшие дороги”, – сказал посол. “Это большая, большая страна; вдвое больше, чем Италия, а сообщение – это все. Есть компании в Италии, которые имеют высокие позиции в строительстве инфраструктуры и электронной инфраструктуры также”, – сказал он.

“Мы очень специализируемся на сельскохозяйственной технике, поэтому мы можем обеспечить ключевое оборудования для украинского сельского хозяйства”, – отметил дипломат.

“Я считаю, что Украина – это очередное экономическое чудо. Это действительно маленький Китай с точки зрения ресурсов, талантов и пространства”, – сказал Ла Сесилия. “Наши компании должны иметь все возможности, чтобы максимально использовать тот момент, когда законодательство и его внедрение начнут этот экономический бум”, – добавил он.

Источник: sprotyv.info

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