В Финляндии хотят запретить россиянам владеть недвижимостью в стране

В Минобороны Финляндии создали группу, которая рассмотрит возможность введения дополнительных санкций против россиян. Гражданам России могут запретить операции с недвижимостью на территории республики.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

«Поскольку ситуация с безопасностью в Европе остается напряженной, существует необходимость в более детальной оценке владения недвижимостью», — отметил министр обороны Финляндии Антти Кайкконен.

Специалисты будут изучать вопрос до конца февраля 2023 года. Сначала они подготовят доклад на тему ограничений для операций с недвижимостью россиян, а затем власти будут решать, нужно ли принимать радикальные меры.

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Джерело: https://t.me/infosprotyv/5592

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