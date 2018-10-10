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В главный харьковский источник закачают воду

В главный харьковский источник закачают воду

Закачка воды в Краснопавловское водохранилище пройдет с 15 октября по 1 декабря.

Как проинформировали в Лозовском горсовете, за две недели объем воды в водохранилище планируют увеличить на 1 млн м³.

Краснопавливское водохранилище – один из источников питьевого водоснабжения Харькова и единственный – Лозовой. Полный объем водохранилища – 420 млн м³; площадь зеркала воды – 4100 га; полезный объем водохранилища – 412 млн м³. Последний раз водообмен водохранилища проводился в 2016 году.

Источник: vecherniy.kharkov.ua

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