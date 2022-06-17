В госдуме хотят арестовывать имущество всех выезжающих из россии

Руководитель фракции в госдуме рф «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил отбирать собственность россиян, решивших эмигрировать из россии.

Об этом сообщает The Moscow Times.

Он отметил, что это можно делать в рамках указа президента от 1 марта 2022 года «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности рф». Согласно указу, российские граждане, которые «уехали или живут в недружественных странах, не могут распоряжаться своей недвижимостью на территории россии».

При этом Миронов предложил не ограничиваться только «недружественными» государствами и применять меру в случае отъезда человека в любую страну.

«Суть их поступка от этого не меняется. Полагаю, есть смысл распространить ограничения на всех выезжанцев в независимости от того, куда именно они навострили лыжи», – сказал он.

Миронов добавил, что считает очищением общества нынешнее бегство «наших доморощенных богатеев» за границу. По его мнению, из россии могут уехать лишь «очевидные предатели» или «обладатели состояний, полученных криминальным путем».

«Хотя одно легко сочетается с другим. Так что в том, что эти господа избавляют нас от своего присутствия, я вижу только положительной момент. Воздух будет чище», — заключил он.

По данным New World Wealth, из-за войны в Украине до конца года из россии эмигрируют более 15 тысяч долларовых миллионеров. Такое ускоренное бегство богатых людей обычно предшествует «развалу страны», отметили в исследовательском центре.

Источник: sprotyv.info

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