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В госдуме подготовили закон о введении продуктовых карточек в рф

В госдуме подготовили закон о введении продуктовых карточек в рф

Госдума российской федерации «дала зеленый свет» программе продуктовых карточек для малоимущих, которая обсуждалась чиновникам 6 лет и каждый раз отвергалась из-за несоответствия логике «прорыва» и «вставания с колен». Об этом сообщает The Moscow Times.

Госдума подготовила закон о запуске пластиковых карт, с помощью которых бедные смогут покупать со скидкой продовольствие и лекарства, заявил депутат Ярослав Нилов.

Аудитория будет огромной — это 20,9 млн россиян, доходы которых ниже планки прожиточного минимума (13,9 тысячи рублей). Запуск проекта, который охватит седьмую часть населения России, назначен на 2023 год.

Война с Украиной и санкции Запада разогнали инфляцию в россии до максимума за 20 лет — 17,8% в апреле.

Накормить растущее количество малоимущих пытается и правительство. 22 июля оно одобрило раздачу продуктов с истекающим сроком годности.

Джерело: sprotyv.info

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