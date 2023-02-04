В Госдуме предложили мобилизовать безработных

«Мобилизованных ценных сотрудников можно заменить на безработных россиян», — депутат Госдумы Максим Иванов.

По его словам, идея посетила его в одном из центров занятости, где на учёте состоят 53 «здоровых и крепких мужика»:

«Возникает разумный вопрос: может при мобилизации вместо ценных специалистов, инженеров, рабочих высокой квалификации в первую очередь мобилизовать безработных "клиентов" центра занятости?», — сообщил депутат.

К слову о том, что мобилизация закончилась и больше люди не нужны.

Джерело: https://t.me/c/1059135528/52648

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