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В Госдуме предложили мобилизовать безработных
«Мобилизованных ценных сотрудников можно заменить на безработных россиян», — депутат Госдумы Максим Иванов.
По его словам, идея посетила его в одном из центров занятости, где на учёте состоят 53 «здоровых и крепких мужика»:
«Возникает разумный вопрос: может при мобилизации вместо ценных специалистов, инженеров, рабочих высокой квалификации в первую очередь мобилизовать безработных "клиентов" центра занятости?», — сообщил депутат.
К слову о том, что мобилизация закончилась и больше люди не нужны.
Джерело: https://t.me/c/1059135528/52648
Темы: війна, могілізація, росія