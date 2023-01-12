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В Госдуме предложили забирать в армию до 30 лет и отправлять «всю молодёжь» России на полгода на военные сборы

В Госдуме предложили забирать в армию до 30 лет и отправлять «всю молодёжь» России на полгода на военные сборы

Речь идет о повышении именно верхней границы призывного возраста. Полный переход на новый возраст призыва - с 21 до 30 лет вместо с 18 до 27 лет - займет от года до трех.

> Границу до 30 лет поднять за несколько месяцев

> Границу до 21 года поднять за несколько лет

Всю российскую молодёжь необходимо обучить военным специальностям, заявил член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев. Такие меры он объяснил необходимостью повышения боеспособности в случае крупномасштабной войны:

«Обученного мобилизационного резерва для ведения крупномасштабной войны, если её НАТО развяжет, у нас нет. В армии у нас служил один из 10, а 9 человек из 10 в армии не служили. Какой они резерв составят? Нужно всё менять: проводить сборы, нужно обучать молодых людей в системе ДОСААФ»

По мнению депутата, военно-учётную специальность должны иметь «100% молодых людей», а обучаться им необходимо минимум полгода.

Джерело: https://t.me/c/1059135528/52062

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Темы: армія, росія

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