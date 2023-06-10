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В Госдуме призвали к расстрелам военнослужащих, которые оставили свои позиции

В Госдуме призвали к расстрелам военнослужащих, которые оставили свои позиции

Депутат Алексей Журавлев призвал расстреливать военнослужащих за самовольное оставление военной службы.

По мнению парламентария, для победы над Украиной России необходимо вернуть военно-полевые суды. Самовольно оставивших позиции Журавлев назвал «подонками».

«Даже целое понятие появилось — СОЧинцы — от СОЧ „самовольное оставление части“. Они, вроде, и не дезертировали, и даже положенные деньги получают, только не воюют, находясь все время где-то поблизости. По таким точно трибунал плачет», — добавил он.

«Пока у солдата есть выбор — воевать или не воевать, войну выиграть нельзя. Не сегодня, завтра мы все равно вернемся к расстрелам», — заявил депутат.

За четыре месяца 2023 года количество дел о самовольном оставлении части (статья 337 УК) в военных судах превысило тысячу, подсчитала «Медиазона». Большинство россиян, признанных виновными в уходе в самоволку, приговаривают к условным срокам. Это позволяет вновь отправлять их на фронт. По указу президента Владимира Путина о мобилизации осужденные к условному сроку военные могут быть возвращены на фронт.

Журавлев — один из ястребов войны в Госдуме. Он регулярно появляется в пропагандистской программе «60 минут» на «России 1», которую ведет другой депутат Евгений Попов вместе с женой Ольгой Скабеевой.

В начале мая Журавлев предлагал увеличить срок срочной службы в армии, чтобы повысить профессионализм военных. Он также говорил, что военнослужащие не должны идти в армию в целях получения материальных благ и льгот от государства. По словам депутата, из людей, подписывающих контракт ради жилплощади, не получится защитников родины. Главное для военного — это «уважение и почет» со стороны населения, а достаток — вещь вторичная, говорил Журавлев.

Джерело: nigroll.com

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