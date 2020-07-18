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В Госдуме РФ призвали признать движение Black lives matter экстремистской организацией

В Госдуме РФ призвали признать движение Black lives matter экстремистской организацией

Ранее в США и Европе начались массовые беспорядки после убийства афроамериканца Джорджа Флойда в Минессоте.

В соцсетях запустили хештег против расовой дискриминации. Black Lives Matter — интернациональное движение активистов, выступающих против насилия в отношении чернокожего населения.

Член комитета ГД по бюджету и налогам Евгений Фёдоров сообщил радиостанции «Говорит Москва», что готов направить депутатский запрос в прокуратуру.

«У нас есть понятие экстремистские организации. Есть решение судов в отношении такого рода организаций. Я исхожу из того, что там есть факты, чтобы их признать по суду экстремисткой организацией и, соответственно, прекратить их функционирование. То, что это иностранная структура, и то, что после голосования [по поправкам в Конституцию — прим. ГМ] народ России позволил нашему государству себя защищать, даёт дополнительные возможности. Грубо говоря, после голосования церемониться уже не нужно. Время компромиссов закончилось. Надо строить, восстанавливать Отечество, суверенитет, и тех иностранных врагов, которые этому воспрепятствуют, в отношении их надо применять средства государственного воздействия.

Прокуратура может осуществлять проверку. Мало того, если она найдёт там иностранный след, а он там точно есть, она может объявить нежелательной организацию. У нас есть такие возможности в законодательстве. То есть прокуратура должна разобраться в этом вопросе. Если необходимо направить депутатский запрос в прокуратуру, мы его подготовим».

Согласно данным на сайте Минюста, в России сейчас 62 экстремистские некоммерческих организации, в отношении которых судом принято решение о ликвидации или о запрете деятельности.

Организация может быть запрещена, если от её имени совершаются действия, подпадающие под соответствующие статьи Уголовного кодекса, например, возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни или нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии.

Источник: govoritmoskva.ru

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